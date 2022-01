20 gen 2022 13:58

COSE CHE (DE)CAPITANO - IN INDIA, UN SACERDOTE INDÙ HA TAGLIATO LA TESTA A UN UOMO A CUI AVEVA CHIESTO DI TENERE FERMA LA PECORA CHE INTENDEVA SACRIFICARE - ALCUNI TESTIMONI HANNO RACCONTATO CHE IL PRETE ERA VISIBILMENTE UBRIACO E CHE IL GESTO SAREBBE STATO UNA VENDETTA PER UN VECCHIO LITIGIO SULLE OFFERTE PER IL TEMPIO…