COSE CHE SI POSSONO FARE IN 10 SECONDI: CORRERE I 100 METRI, CONCEPIRE UN FIGLIO E DA ADESSO FARE ANCHE UN BONIFICO BANCARIO - L'EUROPA DÀ IL VIA LIBERA DEFINITIVO: SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO SARÀ POSSIBILE TRASFERIRE DENARO ENTRO DIECI SECONDI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GIORNATA 7 GIORNI SU 7 NEGLI STATI UE E IN ISLANDA, NORVEGIA E LIECHTENSTEIN - LE BANCHE NON POTRANNO APPLICARE COMMISSIONI SUPERIORI AI BONIFICI STANDARD...

Estratti da www.corriere.it

bonifico bancario

Secondo il nuovo regolamento sarà possibile trasferire denaro entro dieci secondi in qualsiasi momento della giornata sette giorni su sette negli Stati Ue e dello Spazio economico (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno applicare commissioni superiori ai bonifici standard. Stretta sulla sicurezza con l'obbligo di verificare la concordanza fra il beneficiario e il suo Iban.

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato in via definitiva a Bruxelles il regolamento che renderà i bonifici istantanei in euro, cioè pagabili in dieci secondi, senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari (il cui costo medio è di 0,37 euro se l’operazione viene effettuata online e di 4,73 se invece avviene attraverso uno sportello), pienamente disponibili per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione e negli altri Paesi dello Spazio economico europeo: Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

bonifico bancario

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, ma la tempistica dell'attuazione delle sue disposizioni è più complicata: nell'Eurozona, tutti i detentori di un conto bancario potranno ricevere i pagamenti istantanei entro nove mesi dall'entrata in vigore, ma dovranno aspettare 18 mesi per essere certi di poter inviare i pagamenti alle stesse condizioni; negli altri paesi dello Spazio economico europeo, che necessitano di più tempo per adattarsi, ricevere i bonifici istantanei in euro senza sovrapprezzo sarà possibile per tutti gli utenti entro 33 mesi, mentre ci vorranno 39 mesi per essere sicuri di poter inviare questi pagamenti.

Il nuovo regolamento consentirà di trasferire denaro entro dieci secondi, in qualsiasi momento della giornata, anche al di fuori dell'orario lavorativo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, non solo all'interno dello stesso paese ma anche in qualsiasi altro Stato membro dell'Ue e dello Spazio economico europeo.

(...)

bonifico bancario

L'accordo politico provvisorio nel negoziato co-legislativo ("trilogo") tra Commissione, Consiglio Ue e Parlamento europeo era stato raggiunto il 6 novembre scorso, e poi approvato dalla plenaria di Strasburgo il 7 febbraio con una fortissima maggioranza (599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni). Il regolamento sui bonifici istantanei rientra nel contesto del completamento dell'Unione dei mercati dei capitali (l'iniziativa per creare un vero e proprio mercato unico dei capitali in tutta l'Ue, che però vede ancora forti resistenze da diversi paesi), con l'obiettivo di far sì che investimenti e risparmi fluiscano senza ostacoli in tutti gli Stati membri a beneficio dei cittadini, delle imprese e degli investitori.