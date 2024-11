COSE DELL’ALTRO MONDO - UN NUOVO REPORT DEL PENTAGONO SUGLI UFO RIVELA 757 NUOVI AVVISTAMENTI DI “FENOMENI AEREI NON IDENTIFICATI E INSPIEGATI” - TRA QUESTI CE NE SONO 21 CHE MERITANO DI ESSERE ANALIZZATI APPROFONDITAMENTE: UNA VOLTA UN AEREO DI LINEA STAVA PER ANDARE A SBATTERE CONTRO UN OGGETTO MISTERIOSO DI FORMA CILINDRICA, DURANTE UN VOLO SOPRA L'OCEANO ATLANTICO - I PILOTI MILITARI RIVELANO DI ESSERE STATI SEGUITI...

Il nuovo report del Pentagono sugli Ufo ha rivelato 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e inspiegati. Sebbene non sia ancora stata riscontrata alcuna indicazione che suggerisca un'origine extraterrestre, il rapporto ha reso noto che 21 segnalazioni sono meritevoli di un'analisi approfondita.

A poche ore dalla richiesta, da parte di un gruppo di deputati repubblicani, di una maggiore trasparenza governativa sui fenomeni anomali non identificati (Uap), l'All-Domain Anomaly Resolution Office (Aaro) del Pentagono ha pubblicato il suo atteso report annuale.

Nell'udienza a Capitol Hill, in cui era stata fatta richiesta della diffusione dei documenti, ex personale militare aveva affermato che il governo federale ha gestito per decenni un programma dedicato a "fenomeni anomali non identificati" ed è segretamente in possesso di "un'astronave extraterrestre". Il Pentagono ha smentito tali affermazioni nel rapporto.

I funzionari dell'Aaro hanno concluso che non vi è alcuna indicazione che uno qualsiasi dei casi esaminati abbia origini ultraterrestri. «È importante sottolineare che, ad oggi, l'Aaro non ha scoperto alcuna prova di esseri, attività o tecnologia extraterrestri», hanno scritto gli autori del rapporto. Tuttavia, il Pentagono si riserva di dare giudizi definitivi su 21 casi ancora senza soluzione, che il rapporto ritiene «meritino ulteriori analisi» a causa di «caratteristiche e/o comportamenti anomali».

Tra i casi che sfidano una facile spiegazione, c’è anche una quasi collisione tra un aereo di linea commerciale e un oggetto misterioso (di forma cilindrica, ndr) al largo della costa di New York durante un volo sopra l'Oceano Atlantico.

In altri tre casi, gli equipaggi di aerei militari hanno riferito di essere stati seguiti o pedinati da aerei non identificati, sebbene gli investigatori non siano riusciti a trovare prove per collegare l'attività a una potenza straniera.

Sebbene sia probabile che non risolva alcun dibattito sull'esistenza di vita aliena, il rapporto riflette un crescente interesse pubblico per l'argomento e gli sforzi del governo per fornire delle risposte. […]

La revisione del Pentagono ha riguardato 757 casi provenienti da tutto il mondo che sono stati segnalati alle autorità statunitensi dal 1° maggio 2023 al 1° giugno 2024, oltre a 272 incidenti verificatisi prima di tale periodo di tempo ma che non erano stati segnalati. Al 24 ottobre, l'Aaro ha ricevuto un totale di 1.652 segnalazioni di Uap. 49 dei casi analizzati sono stati risolti già durante l'anno, poiché riguardavano semplici oggetti quali palloni, uccelli e droni.

Per altre 243 segnalazioni, giudicate non particolarmente rilevanti, è prevista l'archiviazione al prossimo giugno. Per 444 casi non c'erano dati sufficienti per l'analisi e sono stati inseriti nell'archivio attivo, dove potranno essere riesaminati qualora diventino disponibili dati aggiuntivi. […]

