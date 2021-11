14 nov 2021 12:00

COSE TURCHE - UNA COPPIA ISRAELIANA IN VIAGGIO A ISTANBUL È STATA ARRESTATA CON L'ACCUSA DI “SPIONAGGIO POLITICO E MILITARE” PER AVER SCATTATO UNA FOTO DELL’EX RESIDENZA DI ERDOGAN, CONVERTITA IN UN MUSEO - IL GIUDICE HA PROLUNGATO LA CUSTODIA PER ALTRI VENTI GIORNI PERCHÉ I DUE AVREBBERO DOCUMENTATO ANCHE I POSTI DI BLOCCO INTORNO AL PALAZZO CHE, SI SOSPETTA, AVREBBERO GIRATO A TERZI…