Estratto dell’articolo di Stefano Graziosi per “la Verità”

Scossone politico-giudiziario a New York. Ieri, è stato reso noto che il sindaco dem, Eric Adams, ha subito un’incriminazione federale. In particolare, è stato accusato di corruzione e di aver sollecitato contributi elettorali illegali da fonti straniere. Grazie ai suoi presunti intrallazzi, avrebbe avuto accesso a 10 milioni di dollari in fondi pubblici per la campagna, oltre a 100.000 dollari di regali. L’incriminazione parla anche di benefit che il diretto interessato avrebbe indebitamente ricevuto dal governo turco.

In cambio, Adams avrebbe effettuato pressioni sui vertici dei vigili del fuoco di New York per accontentare la Turchia, che aveva chiesto di usare come consolato un edificio ancora senza autorizzazione per motivi di sicurezza. All’alba di ieri, poche ore prima che i capi d’imputazione fossero resi noti, alcuni agenti federali avevano perquisito la residenza ufficiale del primo cittadino, sequestrandogli il telefono. È la prima volta che un sindaco in carica della Grande Mela si trova in una situazione simile.

[…] nel Partito democratico […] governatore Andrew Cuomo sarebbe intenzionato a fare le scarpe ad Adams: secondo Axios, punterebbe infatti a candidarsi per diventare sindaco. Come che sia, il primo cittadino non sembra avere intenzione di dimettersi, anche se la governatrice dello Stato, Kathy Hochul, dispone dell’autorità per una sua eventuale rimozione. Nel caso, a prendere temporaneamente le redini della città sarebbe il Public advocate di New York, Jumaane Williams, in attesa di elezioni suppletive.

Ma la questione potrebbe avere un impatto anche sulle presidenziali di novembre.

Certo, i rapporti tra Adams e l’amministrazione Biden-Harris erano da tempo tutt’altro che idilliaci: l’anno scorso, il sindaco aveva criticato la Casa Bianca sulla gestione dell’immigrazione. Tuttavia, a luglio, il primo cittadino ha dato il proprio endorsement alla candidatura presidenziale di Kamala Harris.

