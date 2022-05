COSI' SI CURA UN CUORE INFRANTO: MADONNA MOLLA IL TOYBOY E VENDE LA SUA MEGA VILLA – DOPO AVER DATO IL BENSERVITO AD AHLAMALIK WILLIAMS, IL BALLERINO 28ENNE CHE AVEVA CONOSCIUTO NEL 2015, HA MESSO IN VENDITA ANCHE LA SUPER RESIDENZA ACQUISTATA APPENA UN ANNO FA DA "THE WEEKND" PER 18 MILIONI DI EURO. PREZZO RICHIESTO? 24,7 MILIONI. PARE CHE DIETRO LA DECISIONE DELLA CANTANTE DI SBARAZZARSI DELLA CASA CI SIA…

Deborah Ameri per “Oggi”

madonna ahlamalik williams 5

Irrequieta lo è sempre stata. Ma più passa il tempo più i cambiamenti diventano radicali. E adesso Madonna, regina del pop e imperatrice della trasformazione, ha deciso di sbarazzarsi di villa e fidanzato in un colpo solo. Da poco ha messo in vendita l’enorme proprietà sulle colline di Beverly Hills, acquistata solo un anno fa dal cantante canadese The Weeknd per 18 milioni di euro. Prezzo richiesto: 24,7 milioni. Non male come profitto. La vendita è stata affidata all’agente immobiliare delle star, Trevor Wright della Beverly Hills Estates.

la villa di beverly hills madonna in vendita 2

La proprietà vanta le solite amenità, sette stanze da letto, undici bagni, uno studio di danza e pilates, una piscina con acqua di mare, campo da tennis e un viale pieno di ulivi che sembra di stare in Italia.

Ma perché vendere una casa appena acquistata (oltre che per guadagnare qualche milione)? Perché Madonna è una perfezionista radicale. Non poteva tenersi quelle stanze lussuose, dove ha trascorso parte del lockdown assieme al fidanzato ventottenne Ahlamalik Williams, senza di lui.

madonna ahlamalik williams 4

Dopo quasi quattro anni insieme, la Material Girl gli ha comunicato la fine della relazione. Una rottura, però, alla quale Madonna sembra essere stata costretta, a malincuore. Sui social, diventati il megafono delle sue provocazioni, ha scritto così: «Il karma dice: quando qualcuno nella tua vita non è la persona giusta per te, Dio la userà per ferirti finché tu non diventi abbastanza forte da lasciarla andare». E così il ballerino, conosciuto nel 2015 durante il Rebel Heart Tour, ha fatto le valigie.

Lei è già stata fotografata con un altro, in giro per le feste losangeline. Con il solito look trasgressivo che riserva ai suoi account on line, dove cerca non solo di fermare il tempo, ma di riavvolgerlo e farlo tornare indietro. Con le calze a rete di Gucci, il sedere in bella vista, le cosce spalancate, le borchie e i capelli cotonati.

la villa di beverly hills madonna in vendita 3

E quel volto così liscio che sembra generato dal computer. E pazienza per l’uso spropositato dei filtri, lei si vede così. Perenne ventenne nonostante i 63 anni. E chi osa mettere mano al bodyshaming (la critica spietata di un corpo, solitamente femminile), riceve sempre una risposta esilarante. Perché alla signora Ciccone non interessano le critiche − in 40 anni di carriera si è costruita una bella corazza − ma solo provocare, stupire, alzare sempre l’asticella.

madonna ahlamalik williams 2

Per esorcizzare lo scorrere del tempo, ultimamente si è rivolta proprio al passato. È tornata con la sua etichetta storica, la Warner, sta registrando nuove versioni dei suoi successi, ripubblicando vecchi album e lavorando a una biografia cinematografica. Ne sarà la regista, ma anche la sceneggiatrice e la produttrice. Una rivisitazione dei suoi 63 anni che lei ha definito «una forma di psicoterapia».

la villa di beverly hills madonna in vendita 4

Torna al cinema, uno dei pochi amori non ricambiati. Ha diretto quattro tra film, cortometraggi e documentari (il più noto è W.E, suWallis Simpson), ma la critica è sempre stata spietata. Questa volta, raccontando se stessa, affronta una materia che nessun altro conosce così bene. Nel film verranno fuori tutte le sue identità, dalla ragazzina cattolica orfana di madre, arrivata a NewYork con in tasca 35 dollari, alla perennial di oggi, creatura senza età, mamma di sei figli (quattro adottati). Tutte le sue vite, messe in fila, per raccontare, una volta per tutte chi è, Who’s that girl.

