COSÌ FAN TOTI – CON 18 VOTI CONTRARI E 11 FAVOREVOLI, IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA HA RESPINTO LA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNATORE – IL MESSAGGIO INVIATO DA TOTI, ANCORA AI DOMICILIARI CON L'ACCUSA DI CORRUZIONE: “CARI AMICI DELLE OPPOSIZIONI, AVETE PERSO IL SENSO DEL VOSTRO RUOLO E CREDENDO DI SOTTOLINEARE UNA NOSTRA DEBOLEZZA. PERDERETE ANCORA LE ELEZIONI” – FERRUCCIO SANSA: “PROVO PIÙ PENA CHE ODIO VERSO TOTI”

Estratto dell’articolo di Franco Stefanoni per www.corriere.it

giovanni toti 2

Con 18 voti contrari e 11 favorevoli il Consiglio regionale della Liguria ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Giovanni Toti, presentata dalle opposizioni. Ora la maggioranza ha votato contro la mozione 109 proposta da Partito democratico, M5S, Linea Condivisa e Lista Sansa per sfiduciare Toti. Diciotto voti contrari versus 11 favorevoli.

«Nessuno deve fermare il rinascimento di questa terra», hanno ribadito i gruppi di centrodestra che sostengono la maggioranza. In questo ultimo periodo è stato il vicepresidente Alessandro Piana a ricoprire ad interim il ruolo guida della Regione. Piana si era messo subito a disposizione per prendere le redini dell'ente, dopo l'arresto del governatore. […]

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA - VOTO DI SFIDUCIA A GIOVANNI TOTI

«Cari amici delle opposizioni, oggi non solo perderete nel voto di questa mozione, ma ancor prima avete perso il senso del vostro ruolo e credendo di sottolineare una nostra debolezza, non vi siete resi conto di aver mostrato invece tutta la vostra. Per questo, oltre la mozione, continuerete a perdere anche le elezioni». È il passaggio conclusivo del messaggio di Giovanni Toti letto in aula dal capogruppo della lista Toti, Alessandro Bozzano.

«Provo più pena che odio verso Toti, qui non discutiamo di lui ma di una cosa molto più grande. Toti da accusato si è fatto vittima e poi martire, ora persino giudice». Lo ha dichiarato il capogruppo della Lista Sansa in Liguria, Ferruccio Sansa, nel corso dell'assemblea in Aula [...]

GIOVANNI TOTI IN AUTO IL GIORNO DELL INTERROGATORIO DAVANTI AI PM giovanni toti aldo spinelli GIOVANNI TOTI - CONSIGLIO REGIONALE LIGURIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA