26 mar 2020 13:52

COSI’ ANDIAMO A FONDI - LA ZONA ROSSA DELLA CITTADINA LAZIALE DIVENTA UN COLABRODO - I CITTADINI POSSONO SPOSTARSI FUORI COMUNE (IN BASE AL DECRETO NAZIONALE MENO RESTRITTIVO DELL'ORDINANZA REGIONALE) E C'È LA QUESTIONE DEL 'MOF', IL PIÙ GRANDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN ITALIA – A FONDI CI SONO 63 CONTAGIATI SU 39.000 ABITANTI E CENTINAIA DI PERSONE IN ISOLAMENTO...