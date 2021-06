27 giu 2021 18:17

COSI’ NON NE USCIAMO PIU’ - IN 700 A UN RAVE PARTY A MALEO, VICINO LODI, SENZA MASCHERINE NÉ DISTANZIAMENTO. ALLARME PER UN FOCOLAIO DI VARIANTE DELTA – DOPO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE I PARTECIPANTI HANNO RIFIUTATO DI ANDARSENE DICHIARANDO DI ESSERE CONTRO TUTTE LE REGOLE ANTI COVID. MALEO È A POCA DISTANZA, CIRCA 6,5 CHILOMETRI, DA CODOGNO, DOVE NEL FEBBRAIO 2020 SI REGISTRÒ IL PRIMO CASO DI COVID IN ITALIA…