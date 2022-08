1 ago 2022 11:17

LA COSTIERA DEL SESSO! – TIPICHE SCENE DI VACANZE DA POSITANO: UNA SIGNORINA SI ACCUCCIA E SI DEDICA CON PASSIONE AL VIRILE AUGELLO DI UN UOMO, PER STRADA! LA SCENA È STATA RIPRESA DAI PASSANTI A POSITANO, LUNGO LA SS163, IN LOCALITÀ GARITTA: IL VIDEO, COME DA TRADIZIONE, HA FATTO IL GIRO DELLE CHAT WHATSAPP ED È FINITO IN RETE. RISALIREBBE A VENERDÌ POMERIGGIO, QUANDO LA COPPIA SAREBBE STATA AVVISTATA IN UN TABACCHI LOCALE. LA SIGNORINA, IN REGGISENO E PERIZOMA, NON POTEVA PASSARE INOSSERVATA…