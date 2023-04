7 apr 2023 17:55

COTTI E MAGNETI - LA CINA VORREBBE VIETARE L'ESPORTAZIONE DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE PER PRODURRE MAGNETI DI TERRE RARE, UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI VEICOLI ELETTRICI, NEI MOTORI DELLE TURBINE EOLICHE E IN ALTRI PRODOTTI - IL MOTIVO? QUELLO UFFICIALE È PER "SICUREZZA NAZIONALE", MA IN REALTÀ LA MOSSA SAREBBE FATTA PER RENDERE L'EUROPA COMPLETAMENTE DIPENDENTE DA PECHINO (CHE DETIENE CIRCA IL 90% DEL MERCATO GLOBALE), VISTO CHE NEL VECCHIO CONTINENTE...