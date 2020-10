17 ott 2020 19:50

COUNTDOWN? NO, LOCKDOWN! – FATE VEDERE A RUTTE QUANTO POSSONO ESSERE STRONZI I SUOI CONNAZIONALI: L'OLANDA HA IMPOSTO LA CHIUSURA DI BAR E LOCALI PER ARGINARE IL CORONAVIRUS E UN GRUPPO DI SVALVOLATI SI È AMMASSATO SOTTO UN GAZEBO A NON MOLTA DISTANZA DAL PARLAMENTO PER FARE IL CONTO ALLA ROVESCIA, FOTTENDOSENE DELLE DISTANZE SOCIALI E… - VIDEO