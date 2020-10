2 ott 2020 12:26

IL COVID ASSEDIA PARIGI - DOPO MARSIGLIA, ANCHE LA CAPITALE POTREBBE CHIUDERE DA LUNEDÌ CAFÉ E RISTORANTI: IL TASSO DI INCIDENZA È DI 263 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI E IL 35% DEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA SONO GIÀ OCCUPATI DA PAZIENTI COVID - SE ENTRO DOMENICA LA SITUAZIONE NON MIGLIORERÀ (E NON SI CAPISCE COME) LA CITTÀ PASSERÀ SOTTO LA…