11 gen 2022 17:34

IL COVID FA DANNI ANCHE A CHI NON SI CONTAGIA - LA STORIA DI UN PENSIONATO ROMANO, CHE STA ASPETTANDO DA 15 MESI DI ESSERE OPERATO PER UN’ERNIA INGUINALE. E NEL FRATTEMPO, NE È SPUNTATA UN’ALTRA: “ANCHE DALL’ALTRA PARTE, PERCHÉ LA NATURA MICA ASPETTA” - “IL 16 OTTOBRE DEL 2020 ALL’OSPEDALE FATEBENEFRATELLI MI DISSERO CHE MI AVREBBERO CHIAMATO ENTRO QUALCHE MESE. NON SI SONO PIÙ FATTI SENTIRE. LI CAPISCO, SOLO CHE POTREBBERO ALMENO…”