27 ago 2021 13:06

COVID FESTIVAL - DOPO UN EVENTO DI MUSICA E SURF CHE SI È SVOLTO IN CORNOVAGLIA DAL 10 AL 15 AGOSTO SONO STATI REGISTRATI QUASI 5 MILA CASI DI COVID: EPPURE I PARTECIPANTI (IN TUTTO CIRCA 50 MILA PERSONE) DOVEVANO ESIBIRE IL GREEN PASS INGLESE PER ENTRARE E, UNA VOLTA DENTRO, SONO STATI SOTTOPOSTI A TAMPONE - L'USO DELLA MASCHERINA ERA CONSIGLIATO, MA NON OBBLIGATORIO - TRE QUARTI DEI CONTAGIATI HANNO UN'ETÀ COMPRESA TRA 16 E 21 ANNI...