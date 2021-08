IL COVID HA UCCISO ANCHE PAUL JOHNSON, UNO DEI DJ PIÙ FAMOSI AL MONDO – JOHNSON È MORTO QUESTA MATTINA ALLE 9, DA ALCUNI GIORNI ERA IN OSPEDALE E PUBBLICAVA SU INSTAGRAM VIDEO E FOTO DI LUI ATTACCATO AL RESPIRATORE COME MONITO A CHI NON CREDEVA ALLA GRAVITÀ DEL VIRUS – AVEVA 50 ANNI E NEL 1999 SCALÒ LE CLASSIFICHE CON LA HIT “GET GET DOWN” – VIDEO

paul johnson

Da www.leggo.it

Paul Johnson è morto di Covid. Le sue note hanno riempito le discoteche di tutto il mondo perché era il re della musica house, nonché uno dei dj più famosi al mondo. La sua hit più famosa è Get get Down (1999), un brano che tutti hanno ascoltato almeno una volta. L'artista è morto dopo aver contratto il Covid.

paul johnson in ospedale

Paul Johnson morto di Covid

Le immagini dell'artista attaccato al respiratore in ospedale hanno fatto il giro del mondo. Sui social c'erano i video con l'ossigeno e si percepiva la difficoltà a respirare. Un monito per tutti quelli che ancora non credevano alla gravità del virus. Quando la situazione è peggiorata ha voluto salutare i fan dicendogli che li amava tutti. La notizia della morte è stata data dall'agente del dj alla rivista MixMag e confermata anche sulla pagina Facebook dell'artista.

Paul Johnson morto di Covid

paul johnson in ospedale 2

«Un grande artista è scomparso questa mattina alle 9. La leggenda della musica house che tutti conosciamo come PJ aka PAUL JOHNSON è morta il 4 agosto 2021. Riposa in paradiso Paul». Johnson è considerato uno dei massimi dj House di tutti i tempi, aveva 50 anni. Era costretto su una sedia a rotelle fin dalla fine degli anni 80 a causa di un colpo d'arma da fuoco.

paul johnson paul johnson in ospedale 3 paul johnson in ospedale 4 paul johnson in ospedale paul johnson 3 paul johnson 2