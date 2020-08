COVID Y TAPAS – I CONTAGI IN SPAGNA SONO TORNATI AI LIVELLI DI APRILE! OGGI I NUOVI POSITIVI SONO 3.650 E I MORTI 24. IN TOTALE I POSITIVI DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA SONO 386.054, IL NUMERO PIÙ ALTO DI TUTTA EUROPA – LA REGIONE PIÙ COLPITA È SEMPRE QUELLA DI MADRID, CON 1.199 INFETTIA

CORONAVIRUS SPAGNA

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Sono 3.650 i nuovi contagi da Covid-19 in Spagna nelle ultime 24, secondo quanto riferiscono i media spagnoli, mentre i nuovi decessi sono 25.

In totale 386.054 persone sono risultate contagiate dall'inizio della pandemia e 28.838 sono morte.

Il numero maggiore di nuovi casi si registra a Madrid, con 1.199, seguita dai Paesi Baschi con 685.

persone in vacanza a cala de alfacar, menorca spiaggia a malaga barcellona distribuzione mascherine distribuzione mascherine a valencia donna in strada a valencia coronavirus spagna coronavirus catalogna persone con la mascherina in spiaggia a malaga persone in spiaggia a malaga