IL COVID TI METTE A NUDO - I GIOVANI FRANCESI TRA I 18 E I 25 ANNI STANNO ABBRACCIANDO SEMPRE DI PIU' IL NATURISMO: IL 30% DEI DUE MILIONI DI NUDISTI DEL PAESE HA MENO DI 30 ANNI - DOPO LA PANDEMIA, A SPINGERLI E' SOPRATTUTTO LA VOGLIA DI RICONNETTERSI CON L'ESSENZIALE E "AVVICINARSI ALLA NATURA" - MA I RAGAZZI CERCANO QUALCOSA DI DIVERSO: VOGLIONO POTER PARTECIPARE A SPETTACOLI E VISITARE MUSEI, TUTTO RIGOROSAMENTE SENZA VESTITI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Nudisti

I giovani francesi tra i 18 e i 25 anni stanno abbracciando sempre di più il naturismo. Almeno secondo Julien Claudé-Pénégry, portavoce dell'Associazione naturista di Parigi e coautore della guida See France Naked.

L'autore ed esperto naturista ha affermato che il 30% dei 2 milioni di francesi a cui piace mettersi a nudo ha meno di 30 anni. Tradizionalmente, i naturisti hanno popolato aree balneari riservate dove è consentito il nudismo e altre aree designate, tra cui il famoso Village Naturiste, a Cap D'Adge nel sud del paese, frequentato ogni giorno da 45.000 persone - naturisti o semplicemente curiosi.

Nudisti 4

«Il naturismo è sempre stato per età miste. È soprattutto un affare di famiglia. Ma di recente c'è stata un'esplosione tra i giovani dai 18 ai 25 anni», ha detto Claudé-Pénégry. La spiegazione? Secondo Claudé-Pénégry restrizioni e blocchi hanno agito da catalizzatore per molte persone che vogliono riconnettersi con l’essenziale e «avvicinarsi alla natura».

I dati della Federazione naturista francese mostrano che circa 600.000 millennial francesi stanno abbandonando i loro vestiti per provare questo stile di vita. Circa 400.000 di loro vivono a Parigi e stanno spingendo per trovare un’aerea adatta vicino alla capitale.

Nudisti 3

Nel 2019, il consiglio ha deciso di aprire un'area naturista speciale nel Bois de Vincennes, all'estremità orientale di Parigi. Ci sono stati anche eventi pro-naturisti organizzati in giro per la città, tra cui una serata speciale aperta ai naturisti al Palais de Tokyo, un luogo di arte moderna dove i visitatori nudi potevano passeggiare per il museo sentendosi a proprio agio. E al Palais de Glace è andato in scena uno spettacolo intitolato "Nude and Approved" davanti a un pubblico nudo. Stanno andando benissimo le due piscine della capitale dove vengono offerte serate per nudisti.

Nudisti 2

I "Giovani naturisti di Francia”, organizzazione che si rivolge ai 18-35enni, hanno detto di non cercare il vecchio stile di vita delle colonie nudiste come il Village Naturiste. Un portavoce ha dichiarato: «Non siamo più motivati dalla salute o dallo sport, ma dall'ecologia e dal desiderio di vivere in modo diverso liberandoci dai dettami della società».

nudisti

Il fondatore dell'organizzazione, noto solo come Alexandre, ha detto che i giovani nudisti volevano sperimentare cose nuove senza vestiti, compresi spettacoli teatrali e musei.