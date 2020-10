IL COVID UCCIDE! - FATE VEDERE AI NEGAZIONISTI TRUMP E JOHNSON I NUMERI DELL’UFFICIO DELLE STATISTICHE NAZIONALI BRITANNICO: DA GENNAIO AD AGOSTO NEL REGNO UNITO IL CORONAVIRUS HA PROVOCATO UN NUMERO DI VITTIME SUPERIORE DI TRE VOLTE RISPETTO A QUELLE PER POLMONITE E INFLUENZA MESSE INSIEME – LA CNN BLASTA TRUMP: NON È PARAGONABILE ALL’INFLUENZA. IL COVID-19 HA UCCISO PIÙ PERSONE DELLE ULTIME 5 STAGIONI DI INFLUENZA

1 – GB,COVID HA UCCISO 3 VOLTE PIÙ DI INFLUENZA E POLMONITE

(ANSA) - In Gran Bretagna il coronavirus ha provocato un numero di vittime superiore di tre volte rispetto a quelle per polmonite e influenza messe insieme, nei primi otto mesi di quest'anno. Lo certifica l'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) - riporta SkyNews - mostrando che ci sono stati 48.168 decessi dovuti al Covid, 13.619 a causa della polmonite e 394 decessi a causa dell'influenza in Inghilterra e Galles tra gennaio e agosto.

"Dal 1959, che è quando sono iniziate le registrazioni mensili dei decessi, il numero di quelli dovuti a influenza e polmonite nei primi otto mesi di ogni anno sono stati inferiori al numero di decessi per Covid registrati finora nel 2020", ha detto Sarah Caul, responsabile dell'analisi della mortalità presso l'Ons.

Nelle case di cura, che sono state particolarmente colpite dalla pandemia, la percentuale di decessi dovuti al coronavirus è stata quasi il doppio di quelli causati da influenza e polmonite. Il tasso di mortalità per Covid è anche "significativamente più alto" dei tassi di influenza e polmonite sia per quest'anno che per la media quinquennale.

2 – SONO MORTE PIÙ PERSONE DI CORONAVIRUS CHE NELLE ULTIME 5 STAGIONI DI INFLUENZA

Da “Cnn”

Ancora una volta, alcuni confronti fuorvianti tra l'influenza e il Covid-19 hanno attirato l'attenzione su Internet. "La stagione dell'influenza sta arrivando! Molte persone ogni anno, qualche volta anche più di 100.000, e nonostante il vaccino, muoiono di influenza", ha twittato il presidente Donald Trump. "Chiuderemo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, proprio come stiamo imparando a convivere con Covid, nella maggior parte delle popolazioni molto meno letali !!!" Non è vero. Il Covid-19 è più letale dell'influenza stagionale.

Coronavirus

Il nuovo coronavirus ha ucciso più di 210.700 persone negli Stati Uniti in otto mesi, secondo la Johns Hopkins University. Si tratta di una media di oltre 867 morti per Covid-19 al giorno negli Stati Uniti dalla prima morte nota il 6 febbraio.

L'influenza

L'influenza ha ucciso circa 22.000 persone negli Stati Uniti durante l'ultima stagione, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Mentre "il momento esatto e la durata delle stagioni influenzali possono variare", afferma il CDC, la maggior parte dei casi si verifica tra ottobre e maggio.

Se 22.000 persone morissero tra il 1 ottobre e il 31 maggio, si tratterebbe di una media di circa 91 decessi per influenza al giorno nell'arco di otto mesi. In soli otto mesi, il Covid-19 ha ucciso più persone rispetto all'influenza durante le ultime cinque stagioni influenzali messe insieme.

Per quanto riguarda l'affermazione di Trump secondo cui l'influenza uccide "a volte più di 100.000" persone all'anno, i dati CDC dal 1976 al 2007 e dal 2010 fino ad oggi mostrano che non è nemmeno vicino. Ci sono anche altri motivi per cui Covid-19 è più pericoloso dell'influenza e perché sono necessarie ulteriori precauzioni: soprattutto è molto più contagioso. Ogni persona con l’influenza ne infetta altre 1,28. Senza restrizioni, un contagiato almeno 2-3.

