Andrea Siravo per www.lastampa.it

Erano in due su un monopattino elettrico alle 3 della notte di Halloween lungo la cerchia dei Navigli di Milano. Poi all’improvviso si sono sbilanciati e sono entrambi caduti a terra. Con conseguenze diametralmente opposte: il guidatore è rimasto illeso mentre l’amico passeggero di sedici anni ha sbattuto con violenza la testa sull’asfalto.

All’altezza del civico 2 di viale Bianca Maria, tra Porta Venezia e piazza Cinque Giornate, è intervenuta un’ambulanza della onlus Emergenza Milano Soccorso e un’automedica.

Le condizioni del minore sono apparse ai sanitari del 118 subito gravi, tanto che è stato accompagnato di corsa in codice rosso al vicino Policlinico. Sono stati subito allertati i genitori del ragazzino che lo hanno raggiunto in ospedale. È tuttora ricoverato in coma con la prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente, inviati dalla centrale operativa del 112, sono arrivati anche gli agenti di una pattuglia della Polizia locale. Dai primi rilievi e accertamenti dei ghisa non risulta il coinvolgimento di altri mezzi. Neanche l’analisi della sede stradale nel tratto in questione ha evidenziato avvallamenti o buche che possano aver causato la caduta del monopattino.

