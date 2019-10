15 ott 2019 19:17

CREATURE ALIENE E DOVE TROVARLE – È ALLARME NEGLI USA PER L’INVASIONE DEL PESCE SERPENTE, UNA SPECIE DI ACQUA DOLCE CHE RIESCE A MUOVERSI STRISCIANDO E RESPIRANDO SENZA ALCUN PROBLEMA ANCHE PER ALCUNI GIORNI FUORI DAL SUO HABITAT NATURALE – L’ANIMALE, ORIGINARIO DELLA CINA, È AGGRESSIVO E MINACCIA LA FAUNA A TAL PUNTO CHE IN GEORGIA È STATO DATO L’ORDINE DI UCCIDERLI TUTTI…(VIDEO)