Paul McCartney includerà il testo inedito di una canzone dei Beatles non registrata nel suo libro di prossima uscita “The Lyrics”.

Lunedì, l'ex Beatle ha rivelato le 154 canzoni da inserire nel libro, che sarà basato sulle conversazioni che McCartney ha avuto con il poeta Paul Muldoon. Descritto come un «autoritratto in 154 canzoni», The Lyrics conterrà brani di tutta la carriera di McCartney, tra cui Blackbird, Live and Let Die, Hey Jude, Band on the Run e Yesterday.

L'editore Allen Lane ha detto che il libro conterrà anche il testo della canzone non registrata “Tell Me Who He Is”. I testi scritti a mano e mai visti prima sono stati trovati in uno dei taccuini di McCartney - che si ritiene risalga ai primi anni '60 - mentre preparava il libro.

Il libro uscirà il 2 novembre e includerà anche «molti altri tesori» dagli archivi di McCartney, ha detto Allen Lane, da fogli di testi scritti a mano, a fotografie personali inedite, bozze e disegni. Ogni canzone, da All My Loving a Yellow Submarine, sarà accompagnata da un commento di McCartney sulla sua creazione.

«Più spesso di quanto possa contare, mi è stato chiesto se avrei scritto un'autobiografia, ma non è mai stato il momento giusto», scrive McCartney in una prefazione al libro. «L'unica cosa che sono sempre riuscito a fare, sia a casa che in viaggio, è scrivere nuove canzoni. So che alcune persone, quando raggiungono una certa età, amano tenere un diario per ricordare gli eventi quotidiani del passato, ma io non ho questi quaderni. Quello che ho sono le mie canzoni, centinaia, che ho imparato hanno più o meno lo stesso scopo. E queste canzoni abbracciano tutta la mia vita».

Muldoon, il poeta nordirlandese vincitore del premio Pulitzer, in precedenza aveva detto al Guardian che il libro era basato su una serie di incontri che aveva avuto con McCartney per cinque anni, durante i quali avevano discusso del background delle sue canzoni «in modo molto intenso».

«In un modo strano, il nostro processo imitava le sessioni pomeridiane che aveva con John Lennon quando scrivevano per i Beatles. Eravamo determinati a non lasciare mai la stanza senza qualcosa di interessante», ha detto Muldoon. «Guarda a lungo e con attenzione ogni aspetto della vita e credo che i lettori, vecchi e nuovi, saranno colpiti da un libro che mostrerà quel lato di lui. Uscirà da questo libro come una grande figura letteraria».

Il biografo dei Beatles Bob Spitz ha detto che era «più acuto che desideroso» di vedere il testo di Tell Me Who He Is. «Scoprire una nuova canzone dei Beatles sarebbe come portare alla luce il sarcofago di Cleopatra in uno scavo archeologico», ha detto Spitz. «I taccuini di John e Paul erano pieni di testi iniziati a metà, persino di canzoni finite che avevano scartato. Durante i primi anni, le canzoni arrivavano così velocemente e furiosamente che molte venivano trascurate o nascoste in fondo a un cassetto. Si può solo immaginare quanti testi degni dei Beatles siano stati relegati nel cestino».

«Nessuno dei testi scartati è stato pubblicato in precedenza. I Beatles e i loro eredi sono forti protettori del loro marchio e dubito che vedremo testi diversi da quelli sanciti dai membri sopravvissuti della band. Ma i fan dei Beatles analizzeranno Tell Me Who He Is parola per parola per qualsiasi indizio sul passato di questa fantastica band».

Lo scrittore di musica del Guardian Richard Williams ha dichiarato: «”Dimmi chi è” sembra un titolo enigmatico: 'lui' è un rivale in amore, o forse il messia? – ma finché non lo vedremo, non sapremo se questo testo è stato scritto da Paul di Ob-La-Di, Ob-La-Da e Silly Love Songs o dal McCartney di Eleanor Rigby e Penny Lane».

L'uscita del libro sarà inoltre accompagnata da una nuova mostra della British Library, con una vasta gamma di materiale del libro, inclusi i testi inediti di Tell Me Who He Is. La mostra, nell'atrio della British Library, si svolgerà dal 5 novembre al 13 marzo 2022.