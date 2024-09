CREDEVO FOSSE AMORE E INVECE ERA... UNA TRUFFA – LA STORIA DI UN AVVOCATO ITALIANO CADUTO NELLA TRAPPOLA DI UNA BRASILIANA CHE HA FINTO DI ESSERE INCINTA DI LUI PER SPILLARGLI I SOLDI – IL PROFESSIONISTA HA CAPITO CHE IL BAMBINO NON ERA SUO ED È RISALITO A UN’ORGANIZZAZIONE A DELINQUERE DI NATURA PSEUDO-RELIGIOSA: “GLI ADEPTI FANNO RITI SATANICI, ORGE CON RAGAZZE CONSENZIENTI, FORSE CIRCUITE. LE CONVINCONO PRIMA A PROCREARE IN MODO CHE GLI ADEPTI RESTINO LEGATI A VITA, POI A TRUFFARE FACOLTOSI PROFESSIONISTI…”

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/09/28/news/truffa_sentimentale_brasile_avvocato_romano_sono_incinta_di_te-423523426/?ref=RHLF-BG-P16-S1-T1

Estratto dell'articolo di Andrea Ossino per www.repubblica.it

le persone coinvolte nella truffa in brasile 1

[…] Quella scoperta in Brasile è una vicenda ben distante dall’essere archiviata come un fatto di natura civile, così come lo considerano i pm di Roma. Piuttosto dall’altra parte dell’Oceano hanno scoperto l’esistenza un “Associacao criminosa”, un’organizzazione a delinquere “di natura pseudo-religiosa, volta a indentificare, attraverso profili web, ricchi uomini stranieri, in maggioranza italiani, perché considerati, dai documenti d’indagine, i più facilmente ingannabili dalle donne brasiliane, con lo scopo di defraudarli”, spiega l'avvocato brasiliano Edson Ribeiro, che assiste un collega caduto nella trappola, Nunzio Bevilacqua. “Fanno riti satanici, orge con ragazze consenzienti, forse circuite.

setta brasiliana

E le convincono a partecipare a una truffa che si articola in due momenti: prima legarsi alle donne e procreare in modo che gli adepti restino legati a vita, poi truffare facoltosi professionisti facendo loro credere che i figli siano loro, in modo che arrivino finanziamenti alla setta. È tutto organizzato”, aveva già detto Bevilacqua a Repubblica.

“Il piano consisterebbe nell'inseminazione delle ragazze, cooptate, da parte di un membro dell'organizzazione, anch'egli brasiliano, di nome Álvaro, uomo questo, esaltato dai membri della setta come un individuo dotato di poteri straordinari, capace di generare figli “soprannaturali”, denominato dall'organizzazione come un "Angelo"”.

le persone coinvolte nella truffa in brasile 2

L’obiettivo della truffa è una: “estorcere uomini, preferibilmente stranieri e sposati, attribuendo loro la paternità dei figli avuti dalle ragazze

[…] L’avvocato Bevilacqua lo ha capito e adesso si sente abbandonato dal suo paese […] L’uomo nel 2021 ha conosciuto una donna in una piattaforma online dove si era inscritto per migliorare il suo portoghese. Dopo qualche mese si erano incontrati anche personalmente. Era nata una relazione. Poi la gravidanza inattesa. Ma qualcosa non torna. Soprattutto i tempi. Durante la visita ecografica si vedeva un feto più grande rispetto alla data del possibile concepimento, poi la scomparsa improvvisa della ragazza, che ricompare magicamente dopo alcuni mesi chiedendo denaro per il nascituro.

gravidanza 1

Faceva tutto parte di una truffa [...]

gravidanza 2