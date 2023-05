AL CREMLINO SI DEVONO METTERE D’ACCORDO – IL PORTAVOCE DI PUTIN, PESKOV MINIMIZZA LA FORNITURA DI JET F-16 OCCIDENTALI A KIEV: “NON CAMBIERÀ LA SITUAZIONE SUL TERRENO”. MA IL SUPER-FALCO, DMITRY MEDVEDEV, RINTUZZA: “I CACCIA RENDONO PIÙ PROBABILE UNO SCENARIO DA APOCALISSE NUCLEARE” – L’EX PRESIDENTE LA TOCCA PIANO ANCHE SULLE INCURSIONI E A BELGOROD: “I RESPONSABILI SONO FARABUTTI. VANNO DISTRUTTI COME SORCI…”

CREMLINO,'F16 A KIEV NON CAMBIERANNO SITUAZIONE SUL TERRENO'

(ANSA) - La fornitura di jet F-16 a Kiev da parte dei Paesi occidentali "non potrà cambiare in modo fondamentale la situazione sul terreno" nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

MEDVEDEV, 'GLI F-16 AVVICINANO L'APOCALISSE NUCLEARE'

(ANSA) - Più armi l'Occidente fornisce all'Ucraina e più distruttive sono queste armi, "più diventa probabile" uno scenario da "apocalisse nucleare". Lo ha detto l'ex presidente russo e attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, commentando la possibilità che a Kiev vengano forniti i jet F-16.

MEDVEDEV SU MILIZIANI A BELGOROD,'DISTRUGGERLI COME SORCI'

(ANSA) - Coloro che hanno attuato l'incursione nella regione russa di Belgorod dall'Ucraina sono "farabutti" che non devono essere fatti prigionieri ma "distrutti come sorci". Lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, attualmente vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, citato dall'agenzia Ria Novosti.

CREMLINO, OPERAZIONE IN UCRAINA ANCHE CONTRO LE INCURSIONI

(ANSA) - La Russia continua la sua "operazione militare speciale" in Ucraina "anche per impedire" che si verifichino ancora episodi come l'incursione dal territorio ucraino nella regione di Belgorod. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.

MOSCA, A BELGOROD TERRORISMO DI KIEV PER PERDITA BAKHMUT

(ANSA) - L'incursione nella regione russa di Belgorod è stata compiuta da "una formazione nazionalista ucraina" come "azione terroristica" in risposta alla sconfitta subita a Bakhmut. Lo ha affermato in un comunicato il ministero della Difesa.

