IL CRIMINE NON SARA' MAI IL MIO MESTIERE - NEL DELAWARE UN MINCHIONE DI 44 ANNI SI E' PRESENTATO IN BANCA E HA CONSEGNATO ALL'IMPIEGATO UN FOGLIETTO SU CUI AVEVA SCRITTO: "QUESTA E' UNA RAPINA, HO BISOGNO DI 150 DOLLARI" - MA UNA VOLTA OTTENUTA LA SOMMA, E' USCITO DALL'ISTITUTO E HA DEPOSITATO I CONTANTI NEL BANCOMAT ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO - ARRESTATO DALLA POLIZIA, SI E' DIFESO SOSTENENDO CHE...

Dagotraduzione da The Smoking Gun

Wells & Go

Sabato mattina il 44enne Pochi istanti McRoberts Williams, è entrato in una filiale della banca Wells Fargo, nel Delaware, e, avvicinandosi a uno dei cassieri, gli ha passato un biglietto dove aveva scritto: «Questa è una rapina, ho bisogno di 150 dollari».

A quel punto l’impiegato di 25 anni gli ha consegnato i contanti, e l’uomo è fuggito dalla banca. Ma invece di scappare dalla scena del crimine come farebbe un qualunque delinquente, Williams «è uscito dall’istituto e ha depositato i contanti nel bancomat all’esterno dell’edificio» ha raccontato la polizia.

McRoberts Williams

Dopo di che l’uomo è fuggito a piedi in un vicino centro commerciale dove è stato arrestato. Williams ha poi detto alla polizia che «il denaro è stato depositato e non era più in suo possesso» e avrebbe confessato la rapina in banca spiegando però che il denaro rubato è stato «immediatamente depositato di nuovo nel bancomat Wells Fargo». Ha raccontato inoltre di aver viaggiato fino al Delaware «cavalcando l’esterno di un treno merci» e che «la sua mente è attualmente controllata da una terza parte tramite un impianto situato da qualche parte nel suo corpo».

Williams è stato accusato di rapina e incarcerato. È stata fissata una cauzione di 6.000 dollari.