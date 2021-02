7 feb 2021 17:30

IL CRIMINE NON SARÀ MAI IL MIO MESTIERE – A CHICAGO UN MINCHIONE VA IN UNA BANCA PER UNA RAPINA, MA MOSTRA IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: IL CRIMINALE IMPROVVISATO SI ERA PRESENTATO DAL CASSIERE CON UNA DISTINTA, MINACCIANDOLO CON UNA PISTOLA E CHIEDENDOGLI 10MILA DOLLARI – IL CASSIERE CON SANGUE FREDDO GLI HA CHIESTO UN DOCUMENTO PER PRENDERE TEMPO IN ATTESA DELLA POLIZIA E LUI...