CRIPTO-STRESS - IL TONFO DI BITCOIN ED ETHEREUM, DUE DELLE CRIPTOVALUTE PIU' POPOLARI, HA BRUCIATO I RISPARMI DI MIGLIAIA DI PICCOLI INVESTITORI, CHE SULLE MONETE DIGITALI HANNO INVESTITO I RISPARMI DI UNA VITA SENZA AVERNE LE COMPETENZE - QUESTA COMUNITA' STA VIVENDO ORA UNA VERA PROPRIA CRISI, PRIMA DI TUTTO PSICOLOGICA: NOTTI INSONNI, STRESS E ANSIA COSTANTI - LE TESTIMONIANZE DEI TRADER...

Dagotraduzione da Vice.com

miniere criptovalute 11

Se hai un amico che è "in cripto", allora è il momento di controllarlo. Alla fine di gennaio, i prezzi di Bitcoin ed Ethereum, due delle criptovalute più popolari, sono precipitati a livelli che molti esperti non avevano mai previsto e i memecoin come Dogecoin sono stati trascinati giù con loro. Innumerevoli persone hanno visto migliaia di sterline scomparire davanti ai loro occhi.

È stato uno shock improvviso e non una lenta ustione. Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di circa 69.000 dollari (60.710 euro) a novembre, ma è sceso di oltre il 40 percento in pochi mesi. Nel complesso, il mercato delle criptovalute è diminuito di valore di oltre 1 trilione di dollari (880 miliardi) dal picco di Bitcoin, ma ha mostrato segni di ripresa nell'ultima settimana circa.

miniere criptovalute 10

Molti esperti a Wall Street hanno pubblicizzato le criptovalute come una forma democratizzata di investimento. Ma in realtà, sembra aver funzionato solo per pochi eletti. Molti cripto-investitori sono persone normali che rischiano con i risparmi di una vita, piuttosto che trader d'élite che possono ingoiare perdite improvvise. Un recente sondaggio della CNBC su 750 investitori in criptovalute ha rilevato che un terzo in realtà sapeva molto poco su cosa stavano investendo. La domanda è: cosa succede a queste persone quando perdono molto?

CRIPTOVALUTE CALCIO

Esperti come Peter Klein, uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale che offre consulenza per problemi di salute mentale legati alle criptovalute, hanno avvertito che il crollo del mercato avrà causato un «aumento della gravità dei sintomi di dipendenza da criptovalute che le persone stanno vivendo». Sembra che questa comunità di investitori in rapida crescita stia generando una propria crisi di salute mentale in rapida crescita.

Hashim Yasir, 19 anni, è un fondatore del progetto NFT e trader di criptovalute che ha perso «una buona quantità di denaro» nel recente crash. Dice a VICE che ha influito sulla sua salute mentale per un po' di tempo: «[Fino ad allora] mi sentivo come se fossi finalmente diventato abbastanza sicuro con questa nuova abilità, ma sembrava davvero che il mercato stesse ufficialmente per scendere a zero».

IL BITCOIN E LE ALTRE CRIPTOVALUTE

I suoi rapporti con criptovalute e NFT hanno portato a «notti insonni e stress e ansia costanti». Ha cambiato il modo in cui si comporta e interagisce con le altre persone e «mi ha portato a diventare molto irascibile», dice a VICE.

Contrariamente alle frequenti dichiarazioni secondo cui l'investimento è una strada comune per la ricchezza e la felicità, gli intervistati mi hanno detto che le criptovalute avevano quasi rovinato le loro vite.

Sandip Das, 27 anni, è un trader con sede in India che guadagna facendo short su Bitcoin, in altre parole, scommettendo contro il mercato. Ha tratto profitto dalla caduta delle criptovalute, ma afferma che l'ultimo anno di trading ha ancora avuto il suo pedaggio.

CRIPTOVALUTE

«Dormo a malapena tre o quattro ore al giorno, il che mi porta a fare gravi errori sul mercato», dice. «Ho anche iniziato a sviluppare dolore alla nuca e alle spalle a causa degli alti livelli di stress». Das ha un disturbo bipolare e afferma che la crittografia è stata dura per la sua salute mentale. «Crypto ti distruggerà emotivamente e fisicamente», avverte. «Rimarrai sfregiato per tutta la vita».

Un uomo – un russo di 33 anni, che ci ha chiesto di non condividere il suo nome – mi ha detto che si sente dipendente dalle criptovalute ed è bloccato in un ciclo di tentativi di recuperare le sue perdite, con l’unico risultato di perdere sempre di più.

dollaro digitale 6

Ha iniziato a investire per la prima volta nel novembre 2017, l'anno in cui Bitcoin ha subito un'enorme impennata, e ha visto alcuni profitti, ma ora ha perso i risparmi di tutta la sua vita, per un totale di 130.000 euro. «Mentalmente, è disgustoso, perché non sono stato nemmeno in grado di condividerlo con mia moglie», dice. «Sono in uno stato precario dal punto di vista finanziario e non è lo stato in cui voglio essere. Ha rovinato il mio mondo e la mia salute mentale... Sono arrivato al punto di tentare il suicidio».

CRIPTOVALUTE HACKER

Nonostante l'intenso stress condiviso da alcuni investitori in criptovalute, trovare uno spazio per discutere di queste esperienze non è facile. Nelle conversazioni su Reddit e Twitter sulle criptovalute, di solito c'è una reazione alle flessioni: «Non essere una cagna ansiosa, HODL [Hold on for Dear Life, tieni duro per rimanere in vita]» - in altre parole, non osare tirarti fuori. I meme fanno circolare regolarmente quella battuta sull'intenso stress e tormento che derivano dagli investimenti.

La necessità di assumere questa faccia coraggiosa potrebbe essere dovuta al fatto che esprimere la propria ansia ha un impatto diretto sui mercati, che sono essenzialmente un riflesso della fiducia. Le monete salgono se le persone investono e scendono se le persone si ritirano. Le criptovalute potrebbero indurre ansia, ma le persone non guadagnano soldi riconoscendolo e se lo fanno perdono attivamente.

crypto euro

Klein, uno dei pochi esperti che fornisce consulenza per la dipendenza da criptovalute, ha iniziato a offrire questo tipo di terapia nel 2017. Tratta principalmente uomini e ha pazienti in tutto il mondo. Pensa che vengano da lui a causa della crescente domanda e della netta mancanza di supporto per la salute mentale crittografica.

«Molto spesso le persone che scambiano criptovalute in modo eccessivo, ovvero ogni giorno, hanno già problemi di ansia», ha affermato. «Quando le persone hanno ansia, vedono il mondo in un modo più intenso rispetto alle persone che ne sono prive. E l'intensità del mercato delle criptovalute corrisponde alla realtà di come elaborano il mondo».

harry meghan bitcoin

Come ogni dipendenza, le criptovalute possono offrire alle persone una via di fuga dal mondo e un colpo di dopamina a breve termine a scapito di tutto il resto della loro vita. Klein cerca di aiutare i suoi pazienti incoraggiandoli a smettere di evitare altri aspetti della loro vita, come vestirsi o socializzare. Attinge a metodi di consulenza dal comportamentismo, dalla CBT (terapia cognitivo-comportamentale) classica e da approcci moderni come la consapevolezza.

Un uomo d'affari e investitore di Londra - che preferisce essere conosciuto con il suo nome Twitter @BritishHodl - afferma che vedere un terapeuta lo ha aiutato a capire la sua ansia e come gestire la volatilità emotiva degli investimenti. L'esperienza gli ha fatto capire che «quando sei così concentrato sui mercati e sei un investitore, la volatilità inizia a filtrare in tutto il resto», come le relazioni e il lavoro. «Questo è ciò a cui devi stare attento, altrimenti ti sei rovinato la vita», dice.

Satoshi Nakamoto

Che dire di coloro che hanno lottato semplicemente a causa delle loro perdite finanziarie? Il consiglio di Adam Smith, un investitore e creatore del forum di consulenza The Crypto Advisor, è di «fare un respiro profondo, avere mani di diamanti e HODL (tenere duro)». Spiega: «È probabile che il prossimo futuro per Bitcoin, e il mercato delle criptovalute nel suo insieme, continui a essere turbolento mentre una serie di decisioni globali e normative rimangono irrisolte».

Il potenziale conflitto in Ucraina, così come i discorsi sul divieto dell'uso e del mining di criptovalute in Russia, influenzeranno ancora di più il mercato. «Se hai investito i tuoi soldi in criptovalute e ora stai vedendo il suo valore crollare, può essere un momento incredibilmente ansioso, soprattutto se quei soldi sono necessari altrove», riconosce Smith.

twitter e i bitcoin 6

HODL è diventato uno scherzo nello spazio crittografico, ma è esattamente ciò che tanti investitori stanno cercando di fare con il loro benessere psicologico e falliscono. Gli esperti affermano che le criptovalute alla fine si riprenderanno, come spesso sembra fare, ma devi chiederti quanto danno verrà fatto alla vita dei suoi investitori prima che lo faccia.