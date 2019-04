CRISI, TIÉ - DIECI MILIONI DI ITALIANI ORGANIZZANO LE VACANZE TRA PASQUA E IL PRIMO MAGGIO - LA SPESA MEDIA SARÀ DI 416 EURO A TESTA: GUADAGNERANNO ALBERGATORI E RISTORATORI DELLE CITTÀ D'ARTE, A PARTIRE DA QUELLI DI ROMA, FIRENZE E VENEZIA - NONOSTANTE LA BRUTTA CONGIUNTURA E UN POTERE DI SPESA CHE RESTA INFERIORE DEL 7% A CONFRONTO DI QUELLO DEL 2007

Estratto dell’articolo di Fausto Carioti per “Libero quotidiano”

professione vacanze jerry cala sabrina salerno

Più che negli anni passati, stavolta c' è un qualcosa di eroico nella decisione di mettere mano al conto in banca e andare in vacanza. Eppure è una scelta che hanno fatto dieci milioni di italiani, il 22% degli adulti, spinti dalla voglia di vedere musei, monumenti e spiagge, pronti a partire nelle prossime settimane per viaggi che in media dureranno quattro giorni. Ne guadagneranno albergatori e ristoratori delle città d' arte, a partire da quelli di Roma, Firenze e Venezia, ma anche i loro colleghi di Madrid, Barcellona, Parigi. Ci saranno molti italiani pure sulle coste del Mar Rosso e nei Caraibi, dove Cuba resta meta privilegiata.

vacanze e villaggi

Sono dati raccolti dall' istituto Piepoli e diffusi ieri da Confturismo, che si sposano con quelli dell' osservatorio Findomestic, secondo cui viaggerà un italiano su tre, con una spesa media di 419 euro a testa. Notizie che lasciano ben sperare in vista dell' estate, quando il centro studi delle Coop prevede che partirà l' 89% dei nostri connazionali, un po' di più rispetto allo scorso anno. Nella mestizia dei dati dell' economia italiana, chi cerca numeri con il segno positivo e motivi di speranza li trova qui.

TEDESCHI IN VACANZA

La sequenza di feste e di ponti che da domenica 21 aprile arriva sino al primo maggio spiega parte del piccolo miracolo pasquale, ma non tutto. Di sicuro c' è una contabilità familiare che resiste e sostiene la voglia di normalità, nonostante la brutta congiuntura e un potere di spesa che resta inferiore del 7% a confronto di quello del 2007, quando eravamo benestanti e non lo sapevamo.

[…] così facendo l' Italia in vacanza mette in giro denaro, dà una mano all' occupazione, aiuta migliaia di piccole imprese a saldare i debiti e a investire. In un momento in cui la lancetta della crescita è inchiodata sullo zero e gli investimenti di Stato sono sacrificati sull' altare del reddito di cittadinanza, quel poco di ottimismo che c' è arriva dalle famiglie, che riescono nel duplice sforzo di aumentare i consumi, sebbene a fatica (+1,6%), e risparmiare una quota pari all' 8,1% del loro reddito. […]

ITALIANI IN VACANZA 2