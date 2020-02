CROCIERA CON IL VIRUS – LA NAVE ITALIANA "MSC MERAVIGLIA" RESPINTA DA DUE PORTI NEI CARAIBI PER PAURA DELL’EPIDEMIA: A BORDO CI SONO PIÙ DI 6MILA PERSONE – I CONTAGIATI IN ITALIA SONO PIÙ DI 400, MA CI SONO ALCUNE BUONE NOTIZIE: A PIACENZA UNA DONNA CON IL VIRUS HA PARTORITO E IL BIMBO STA BENE - IN PIEMONTE DUE DEI TRE POSITIVI ERANO FALSI, MENTRE A VERONA CONFERMANO IL “VINITALY” (LORO HANNO L’ALCOL CHE LI PROTEGGE, CIT.) - VIDEO

Coronavirus, mamma positiva partorisce: il neonato sta bene

msc meraviglia

(LaPresse) - Una donna affetta da coronavirus ha dato alla luce un bimbo a Piacenza, e il piccolo sta bene. Lo ha detto l'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna, Sergio Venturi.

Coronavirus, nave italiana con 4.500 passeggeri respinta da due porti nei Caraibi

Da www.ilsole24ore.com

Nave Msc con 4.500 passeggeri respinta da due porti Caraibi

BEPPE SALA IN PALESTRA

Una nave da crociera italiana, la Msc Meraviglia, e' stata respinta da due porti nei Caraibi, in Giamaica e alle Isole Cayman, per paura del coronavirus. Un membro dell'equipaggio non sarebbe in buone condizioni di salute. Lo riporta il New York Times. Sulla nave oltre 4.500 passeggeri e 1.600 membri dell'equipaggio. Era arrivata martedì mattina al porto di Ocho Rios, in Giamaica, proveniente da Miami. Il divieto di sbarco è scattato quanto il comandante ha comunicato lo stato influenzale di una delle persone a bordo. Stessa situazione al porto di Georgetown alle Cayman.

giuseppe conte dario franceschini

Milano: Sala sente Franceschini, riapriamo musei

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sulla sua pagina Facebook ha spiegato di aver parlato al telefono con il premier, Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e con il ministro della Cultura, Dario Franceschini a cui ha chiesto di iniziare a riaprire i musei cittadini. «Ripartiamo dalla Cultura, riapriamo qualcosa - ha detto Sala - possiamo cominciare dai musei o da altro, ma la cultura è vita».

msc meraviglia 5

In Piemonte 1 positivo,altri 2 erano falsi

In Piemonte due dei tre casi positivi al test del Coronavirus erano dei “falsi positivi”, al momento quindi esiste un solo paziente positivo al tampone. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. La “falsa positività” riguarda la coppia di Cumiana (Torino).

«La positività riscontrata nei primi test - ha detto Icardi - non è stata confermata dagli esami di controllo. È una grande notizia, in Piemonte abbiamo un solo caso di positività accertata, quella del paziente ricoverato all'Amedeo di Savoia».

veneti coronavirus

Verona, confermato Vinitaly

Mentre il Salone del Mobile di Milano viene spostato più avanti e altre manifestazioni in giro per il Paese vengono annullate o ricalendarizzate, Veronafiere conferma le date della 54ª edizione di Vinitaly che sarà regolarmente in calendario nella terza decade di aprile, e precisamente da domenica 19 a mercoledì 22. Si tratta di una decisione concertata, inoltre, con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia e con il sindaco di Verona, Federico Sboarina.

veneti coronavirus

msc meraviglia 2

«Il mondo del vino italiano - ha commentato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani - già in passato ha dato un segnale positivo di svolta. Veronafiere è convinta che, anche in questa occasione, il settore potrà contribuire alla ripresa della nostra economia e a rilanciare un clima di fiducia nel Paese».

Veronafiere, nel mantenere alta l'attenzione, ha programmato in tempi brevi un incontro con i rappresentanti della filiera per attivare tutte le risorse e le azioni di incoming e promozione sui mercati internazionali.

msc meraviglia 1

«Siamo consapevoli – ha concluso Mantovani – delle difficoltà del momento e dell'immagine distorta dell'Italia percepita all'estero, ma siamo persuasi che l'emergenza rientrerà consentendoci di organizzare regolarmente la manifestazione, che rappresenta il traino per il vino italiano nel mondo».

msc meraviglia 4

Nas negli ospedali di Codogno e Lodi per accertare dinamica del contagio

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Cremona ieri pomeriggio e fino alla serata si sono recati all'Ospedale di Codogno. Lo riporta il sito del Cittadino di Lodi. I controlli si sono estesi poi, all'ospedale di Lodi, e non si escludono controlli negli altri due presidi di Casale e Sant'Angelo, per accertamenti riguardanti le dinamiche e le eventuali cause della diffusione dell'epidemia di coronavirus. Il riserbo è massimo ma non si può escludere che dietro l'attività ci sia l'apertura di fascicoli conoscitivi da parte delle procure della Repubblica competenti.

msc meraviglia 3 milano bloccata emergenza coronavirus 12

Gualtieri: sfida senza precedenti. Al lavoro su misure economiche

«Siamo di fronte a una sfida molto impegnativa, ma abbiamo una sanità molto efficiente, siamo di fronte a una sfida senza precedenti: le misure sono adeguate a mio giudizio e siamo a lavoro sulle misure economiche, che sono la ragione per cui me ne dovrò andare dopo il mio intervento maleducatamente perché stiamo lavorando h24 per preparare i decreti che intendiamo varare a sostengo all'economia per effetto del Coronavirus». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo all'Asvis.

coronavirus cina reparto di terapia intensiva all'ospedale di wuhan reparto di terapia intensiva all'ospedale di wuhan 1 milano bloccata emergenza coronavirus 11