30 ago 2022 17:36

CROLLANO LE "TORRI GEMELLE INDIANE", MA IL TERRORISMO NON C'ENTRA NULLA - A NOIDA, CITTÀ SATELLITE NELLA PERIFERIA DI NUOVA DELHI, SONO STATI DEMOLITI DUE GRATTACIELI ALTI RISPETTIVAMENTE 103 E 97 METRI, CHE ERANO STATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE - PER ABBATTERE I DUE PALAZZI, VENUTI GIÙ IN SOLAMENTE 9 SECONDI, SONO STATI USATI QUATTROMILA CHILI DI TRITOLO: SI TRATTA DEGLI EDIFICI PIÙ ALTI MAI DEMOLITI IN INDIA… - VIDEO