IL CROLLO DI NAPOLI: VIDEO! IL FORTE VENTO HA STACCATO UNA IMPALCATURA DALLA FACCIATA DI UN PALAZZO DI QUATTRO PIANI E, MIRACOLOSAMENTE NON HA COLPITO NESSUN PASSANTE. SOLO POCHI SECONDI PRIMA DEL CROLLO È PASSATO UN FURGONE CHE HA RISCHIATO DI ESSERE COLPITO...

CROLLO DI UN'IMPALCATURA A NAPOLI

crollo impalcatura napoli 1

(ANSA) - Questione di secondi, quelli che dividono la salvezza dall'inferno. È solo per una fortunata coincidenza, e per una questione di secondi appunto, che l'impalcatura crollata in via Aniello Falcone non si è abbattuta sulle auto in transito lungo una delle strade più trafficate di Napoli e che porta al quartiere Vomero.

A descrivere bene quello che è accaduto, e il pathos che ha accompagnato il crollo, un video divenuto virale sui social nel giro di pochi minuti e girato da una abitazione di fronte. Si vede l'impalcatura che si stacca dal palazzo di quattro piani sul quale è stata montata per effettuare lavori di ristrutturazione e che dondola pericolosamente per lunghi secondi per poi cedere, mentre sullo sfondo si sentono le voci di due donne intente a segnalare la situazione di pericolo con una telefonata alle forze dell'ordine. Poi il momento del cedimento, un urlo accompagnato da un auspicio: "Speriamo che non ci sia nessuno sotto".

crollo impalcatura napoli 2

La fortuna ha voluto che proprio nel frangente in cui è avvenuto il cedimento non passassero macchine o pedoni, che pure nel video si vedono transitare solo pochi secondi prima del crollo. Ma un ruolo positivo potrebbero averlo avuto anche alcune donne del posto, in particolare la custode e alcuni condomini di un palazzo limitrofo, che si sono preoccupate di segnalare il pericolo ai pedoni e agli automobilisti in qualche caso riuscendo ad attirare l'attenzione e ad evitarne il transito.

crollo impalcatura napoli 3

Nel frattempo via Aniello Falcone è stata chiusa al traffico, mentre è al lavoro per rimuovere le macerie, assieme ai vigili del fuoco, la ditta privata incaricata dei lavori sul palazzo. L'intervento dovrebbe concludersi nelle prossime ore. L'evento di oggi ha riportato alla memoria la tragedia del 10 giugno 2013 quando una 40enne alla guida della sua auto fu travolta dalla caduta di un pino perdendo la vita proprio in via Aniello Falcone, a pochi metri di distanza dal luogo che poteva essere teatro di una nuova tragedia.

crollo impalcatura napoli 6 crollo impalcatura napoli 4 crollo impalcatura napoli 5 crollo impalcatura napoli 7