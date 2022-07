27 lug 2022 15:58

CRONACA FAMILIARE – LA POLIZIA HA FERMATO PER OMICIDIO IL FIGLIO 15ENNE DI VALENTINA GIUNTA, LA DONNA TROVATA MORTA IN CASA A CATANIA LUNEDI' SERA. L'AVREBBE ACCOLTELLATA RIPETUTAMENTE AL CULMINE DI UNA LITE – I RAPPORTI TRA MADRE E FIGLIO ERANO TESI DA TEMPO: IL RAGAZZINO ERA MOLTO LEGATO AL PADRE, IN GALERA PER FURTI D'AUTO, E TEMEVA CHE LA MAMMA LO VOLESSE ALLONTANARE DA LUI…