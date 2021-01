25 gen 2021 12:38

CRONACA VERA FLASH! - VIVIAMO MOMENTI DIFFICILI, CONTE STA PER DIMETTERSI, IL PAESE E' A PEZZI, MA NON C'E' UN GIORNO CHE SUL FILO DEL TELEFONO SILVIO BERLUSCONI E GIACOMINO URTIS NON SI ABBANDONINO A CHIACCHIERE DI VARIA DISUMANITA'. UN'AMICIZIA, CHE HA SPEDITO IL CHIRURGO 'ESTATICO' NELLA CASA DEL 'GRANDE FRATELLO', PORTATA IN DOTE DALLA NUOVA BADANTE MARTA FASCINA...