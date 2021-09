9 set 2021 20:13

CRONACA VERA - IN SPAGNA, UN VESCOVO ESORCISTA SI È DIMESSO PER SPOSARSI CON UNA SCRITTRICE DI ROMANZI EROTICI A SFONDO SATANICO (E NON È UNA BARZELLETTA) – MONSIGNOR XAVIER NOVELL GOMÀ, NOTO PER ESSERE MOLTO CONSERVATORE E RITENUTO UNA DELLE FIGURE DI SPICCO DEL MONDO ECCLESIASTICO SPAGNOLO, FU NOMINATO VESCOVO NEL 2010, A SOLI 41 ANNI – TRA I ROMANZI DELLA FUTURA MOGLIE CI SONO TITOLI COME "L'INFERNO DELLA LUSSURIA DI GABRIEL"…