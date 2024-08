CRONACA VERA – IL SOSIA DI JOHNNY DEPP È STATO SENTITO COME TESTE DAI CARABINIERI NELLE INDAGINI SULLA MORTE DI SHARON VERZENI - L'ATTORE BERGAMASCO FABIO DELMIGLIO, DIVENTATO FAMOSO PER LA PRESUNTA SOMIGLIANZA CON LA STAR HOLLYWOODIANA, È RITENUTO PERSONA INFORMATA DEI FATTI: HA CONOSCIUTO SHARON NEL BAR DI BREMBATE DOVE LAVORAVA LA 33ENNE. LEI LO AVREBBE RICONOSCIUTO E GLI AVEVA CHIESTO DI...

FABIO DELMIGLIO

Fabio Delmiglio, noto sui social come il sosia di Johnny Depp, è stato sentito, nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto, dai carabinieri in caserma a Bergamo come teste nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo.

L'uomo ai cronisti si è limitato a spiegare di aver conosciuto Sharon in piazzetta a Brembate, paese in cui la giovane lavorava come cameriera al bar Vanilla, il 25 luglio e che, dopo averlo riconosciuto come sosia dell'attore, gli aveva chiesto di “pubblicizzare qualcosa” attraverso il suo lavoro. Delmiglio ha però preferito non specificare che cosa.

sharon verzeni

Il 'sosia' di Johnny Depp si è presentato vestito in una delle mise classiche dell'attore americano, col cappello e gli occhiali scuri. Fabio Delmiglio è stato intervistato in passato da diverse riviste di gossip e vive a Brembate, nella Bergamasca.

