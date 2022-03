5 mar 2022 11:24

CRONACA VERA - NON SI LIMITAVANO A FARE I PARCHEGGIATORI ABUSIVI, MA SI PIAZZAVANO DAVANTI AGLI UFFICI PUBBLICI DI NAPOLI, TRIBUNALE COMPRESO, PER SMERCIARE MARCHE DA BOLLO FALSE, RIGOROSAMENTE MADE IN CHINA. TRA GLI “SPACCIATORI” C'ERANO ANCHE TRE AVVOCATI CHE DIFFONDEVANO I BOLLI FALSI PER LE PRATICHE GIUDIZIARIE...