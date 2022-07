4 lug 2022 15:27

CRONACHE DAL DISASTRO – SALGONO A OTTO I MORTI DEL CROLLO DELLA VALANGA SULLA MARMOLADA, IN TRENTINO. I DISPERSI SCENDONO A QUINDICI DOPO CHE QUATTRO PERSONE SONO STATE RINTRACCIATE E SONO IN SALVO. PER I SOCCORRITORI LA POSSIBILITÀ DI TROVARE SUPERSTITI È “RIDOTTA A ZERO” – IL RACCONTO DI CHI È SCAMPATO ALLA MORTE PER QUINDICI MINUTI: “FACEVA CALDO, LA NEVE ERA POCA E MARCIA” – DRAGHI È ARRIVATO A CANAZEI