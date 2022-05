19 mag 2022 09:47

CRONACHE DAL FRONTE - SI ARRENDE KALINA, IL VICE COMANDANTE DEL REGGIMENTO AZOV – MOSCA RIMUOVE ALCUNI DEI SUOI LEADER MILITARI. IN PARTICOLARE, SCRIVE IL MINISTERO DELLA DIFESA BRITANNICA, IL GENERALE SERHIY KISEL È STATO SOSPESO PER NON ESSERE STATO IN GRADO DI PRENDERE KHARKIV; IL VICE AMMIRAGLIO IGOR OSIPOV PAGA L'AFFONDAMENTO DELLA MOSKVA; VALERY GERASIMOV, CAPO DI STATO MAGGIORE, NON È CHIARO SE CONSERVI ANCORA LA FIDUCIA DI PUTIN…