CRONACHE DAL PAESE REALE - IN PROVINCIA DI PADOVA, UN TIZIO VA AL BAR, PRENDE UN CAFFÈ MA QUANDO DEVE PAGARE SI ACCORGE DI NON AVERE GLI SPICCI E PROPONE UN METODO “ALTERNATIVO” DI PAGAMENTO: “POSSO DARTI 100MILA LIRE?...”

PROVINCIA DI PADOVA - UN UOMO VUOLE PAGARE IL CAFFE CON 100 MILA LIRE

Da “il Giornale”

Ha preso un caffè al bar Riviera di Camposampiero, in provincia di Padova, ma si è accorto (o forse ha fatto il furbo) di non avere spiccioli per pagarlo. Così ha tirato fuori «casualmente» dalla tasca offrendola, per saldare il conto, una banconota da 100mila delle vecchie lire tra le risate dei presenti. «Fortuna che non ti hanno pagato con i soldi del monopoli» hanno sfottuto il titolare del bar sui social network. Battute da quattro soldi...