CRONACHE DAL SOTTOSCALA - FORTUNATO ORTOMBINA SARÀ IL FUTURO SOVRINTENDENTE DEL TEATRO DELLA SCALA DI MILANO: SI FARÀ AFFIANCARE, NEL RUOLO DI COORDINATORE DELLA DIREZIONE ARTISTICA, DA PAOLO GAVAZZENI, ATTUALE SOVRINTENDENTE DEL FESTIVAL DI MACERATA – RIMANE DA SCIOGLIERE IL NODO DEL DIRETTORE DEL BALLO. SUL TAVOLO C’È IL NOME DI ROBERTO BOLLE: SI STA IPOTIZZANDO UN "PONTE" TRA LUI E MANUEL LEGRIS, IN ATTESA CHE L’ÉTOILE CONCLUDA I SUOI IMPEGNI IN GIRO PER IL MONDO…

Estratto dell'articolo di Pierluigi Panza per www.corriere.it

la scala milano

Il Consiglio di amministrazione (uscente) della Scala, lunedì, ha in parte ridefinito i futuri ruoli dirigenziali del teatro. Come si era già intuito, il futuro sovrintendente, Fortunato Ortombina (presente solo alla parte in cui si è parlato del futuro del teatro), manterrà come l’attuale, Dominique Meyer — e come i predecessori Pereira e Lissner —, anche il ruolo di direttore artistico. Si farà affiancare da un coordinatore della direzione artistica, ruolo che lui stesso aveva ricoperto alla Scala e che ora ricopriva André Comploi.

fortunato ortombina dominique meyer

Questa figura sarà Paolo Gavazzeni, diplomato in pianoforte al Conservatorio Donizetti di Bergamo e in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano con una tesi sul rapporto di lavoro tra Enti Lirici e masse artistiche. Attuale sovrintendente del festival di Macerata e direttore artistico del canale tv Classica, Gavazzeni (nipote del maestro Gianandrea) ha un passato alla Scala come responsabile dei Servizi artistici e poi dell’Attività quotidiana fra il 2002 e il 2012 e la direzione artistica dell’Arena di Verona, dove conobbe l’attuale sottosegretario con delega agli spettacoli Gianmarco Mazzi. Comploi ha comunicato di avere accettato, dopo cinque anni, un incarico in un’altra istituzione musicale. Com’è noto, il sovrintendente Meyer ha da tempo accettato, invece, la direzione della Orchestre de Chambre de Lausanne.

paolo gavazzeni 4

Ancora da sciogliere il nodo del direttore del ballo. Manuel Legris aveva annunciato l’intenzione di lasciare alla scadenza del suo contratto nel novembre del 2025. Sarà il futuro sovrintendente a decidere un suo, eventuale, prolungamento per un’ulteriore stagione. Una delle ipotesi sul tavolo è che resti per due stagioni per dare a Roberto Bolle il tempo di terminare i suoi impegni nei teatri di mezzo mondo prima di assumere la guida del corpo di ballo scaligero: ma di tutto ciò è prematuro discutere.

Lascerà il ruolo di direttore marketing, come già annunciato, Lanfranco Li Cauli, nominato futuro direttore generale del Piccolo Teatro: per ora non è stato indicato alcun sostituto in questo ruolo. Confermato il direttore della Comunicazione, che resterà anche per i prossimi anni Paolo Besana.

roberto bolle 1

Durante la riunione fiume di lunedì è stato esaminato anche del bilancio di revisione del teatro. Il bilancio 2024 chiuderà in attivo, anche se in maniera meno significativa dello scorso anno a causa dei minori versamenti degli enti pubblici: il Comune ha deliberato il 15 ottobre di versare 4 milioni di euro contro i 5 milioni 399 mila euro dello scorso anno. Il Comune, però, ha stanziato un milione 275mila euro per la manutenzione straordinaria degli ascensori ed è a suo carico l’attuale intervento di manutenzione della facciata. […]

la scala manuel legris fortunato ortombina 1 roberto bolle 2 roberto bolle 3 paolo gavazzeni 2 fortunato ortombina 2 paolo gavazzeni 1 teatro la scala di milano fortunato ortombina 3 la scala milano