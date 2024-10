7 ott 2024 18:03

CROTONE FAR WEST - UN POLIZIOTTO FUORI SERVIZIO HA SPARATO E UCCISO UN UOMO, FRANCESCO CHIMIRRI, NEL QUARTIERE "LAMPANARO". L'AGENTE È RIMASTO FERITO IN MODO GRAVE - IL POLIZIOTTO, CHE SI STAVA RECANDO IN QUESTURA PER INIZIARE IL SUO TURNO, HA VISTO LA MACCHINA SOSPETTA E HA FERMATO IL VEICOLO: A BORDO C'ERANO TRE PERSONE CHE LO HANNO AGGREDITO CON DELLE SPRANGHE - L'AGENTE HA TIRATO FUORI L'ARMA DI SERVIZIO E HA FATTO FUOCO. SUBITO DOPO I FAMILIARI DI CHIMIRRI LO HANNO AGGREDITO VIOLENTEMENTE, MENTRE GLI ALTRI DUE AGGRESSORI SONO SCAPPATI...