1 giu 2023 16:46

AL CSM SANNO FARE BENE LA LOTTA ALL'INFLAZIONE: PAGHE PIÙ “PESANTI” – IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ALZA DEL 7% LE INDENNITÀ PER I MEMBRI E PER I MAGISTRATI DELLA SEGRETERIA GENERALE – L'IMPORTO PER OGNI SEDUTA DEL PLENUM (CHE SI RIUNISCE 4 VOLTE AL MESE) PASSERÀ DA 297 A 320 EURO LORDI. L'INDENNITÀ ìMENSILE PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI SALE DA 4.860 A 5.210 EURO – NUOVI TETTI PER I RIMBORSI: MASSIMO 30 EURO PER PASTO E…