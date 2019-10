13 ott 2019 18:26

CUCINE BOLLENTI – I LORO PIATTI SANNO APPAGARE IL PALATO, MA È LA VISTA DI QUESTI CHEF PALESTRATISSIMI A MANDARE IN VISIBILIO MIGLIAIA DI FOLLOWER CHE LI SEGUONO SUI SOCIAL – QUESTE STELLE NASCENTI DELLA CUCINA SONO ABBASTANZA CONOSCIUTI PER LE DOTI CULINARIE, MA NON È PER QUELLO CHE SONO STATI INCORONATI GLI CHEF PIÙ SEXY DEL MONDO…(VIDEO)