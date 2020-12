21 dic 2020 17:07

IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: "IN DEROGA A OGNI DIVIETO, NON SARÀ MULTATO CHI RISPONDERÀ CORRETTAMENTE ALLA SEGUENTE DOMANDA: "SE PADRE, MADRE E DUE FIGLI DI 13 E 15 ANNI INVITANO UNA COGNATA E UN CUGINO NON CONVIVENTI CHE VIVONO IN UN COMUNE DI 4999 ABITANTI, E VANNO TUTTI INSIEME DAI NONNI NON AUTOSUFFICIENTI CHE ABITANO IN UNA SECONDA CASA DISTANTE 30,1 KM A MEZZANOTTE ESATTA TRA UNA DATA GIALLA E UNA ROSSA, COSA DEVONO SCRIVERE SULL'AUTOCERTIFICAZIONE?"