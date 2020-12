UN CULO SULLA CRESTA DELL’ONDA – IL PROGETTO DI FELICITY PALMATEER, SURFISTA 28ENNE, CHE HA REALIZZATO UN CORTOMETRAGGIO COMPLETAMENTE NUDA MENTRE SFIDA LE ONDE PIÙ ALTE IN GIRO PER IL MONDO: IL PROGETTO L’HA PORTATA A DENUDARSI ALLE HAWAII E ALLE FIJI DOVE È STATA SEGUITA DA UN TEAM DI FOTOGRAFI CHE L’HA RIPRESA CON LE CHIAPPE A MOLLO… VIDEO

DAGONEWS

Una passione per il surf che l’ha portata a cavalcare le onde più alte del mondo. Dall’altra un amore per l’arte. Due lati della sua personalità che Felicity Palmateer, surfista 28enne, ha cercato di conciliare nel progetto "Skin Deep", un cortometraggio in cui surfa nuda in alcuni dei luoghi più suggestivi al mondo, dalle Hawaii alle Fiji fino all’Australia.

La surfista ha ideato il progetto tre anni fa e da allora ha lavorato con un piccolo gruppi di fotografi che l’hanno seguita nella sua impresa. «Quella che era iniziata come un'idea piuttosto semplice ma eccitante, si è trasformata in qualcosa di molto più catartico e stimolante di quanto avessi sognato - ha detto la signora Palmateer – La lavorazione è stata incredibilmente potente. Abbracciare la mia femminilità ha aiutato immensamente la mia autostima e l'accettazione di me stessa».

