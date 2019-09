IL CULO OLTRE LA SIEPE – MARTINA STELLA PUBBLICA SU INSTAGRAM ALCUNE FOTO SEXY CON IL LATO B IN BELLA MOSTRA E I PIPPAROLI IMPAZZISCONO: A FAR PERDERE LA TESTA AI FOLLOWER SONO GLI SCATTI DELL’ATTRICE IN TANGA ESAGERATO E GILET MACULATO IN POSA TRA LE SIEPI…(VIDEO)

Da "www.notizie.it"

martina stella 17

Divenuta nota al grande pubblico dopo aver recitato nel film L’ultimo bacio di Muccino, Martina Stella continua ad ammaliare il pubblico con la sua bellezza. Ne sono una chiara dimostrazione alcuni recenti scatti pubblicati su Instagram, che hanno mandato i fan letteralmente in visibilio.

Martina Stella sensuale su Instagram

Sempre molto elegante, bellissima e sensuale, Martina Stella ha ammaliato i propri fan con due scatti social in cui indossa un gilet maculato abbinato al tanga, che mostra un lato B esplosivo.

martina stella 2

Un’immagine che ha, inevitabilmente, ottenuto il consenso del pubblico maschile, con alcuni followers che hanno mostrato il proprio apprezzamento con commenti carichi di complimenti.

“La più bella di tutte“, ha scritto un follower. Oppure “Mi sei sempre piaciuta come donna, perché hai una bellezza semplice e il tuo viso esprime dolcezza! Complimenti per il fisico perfetto!“. Frasi che dimostrano come l’attrice sia in grado di far sognare in qualsiasi momento tutti coloro che la seguono su Instagram.

martina stella 3

La vita sentimentale dell’attrice

Oltre ad essere particolarmente attiva sui social, il pubblico è molto interessato anche alla vita privata della bella attrice. Ospite di Caterina Balivo su Rai Uno, a Vieni da Me, Martina Stella ha parlato delle sue storie d’amore.

L’attrice, infatti, è stata fidanzata a soli 17 anni con il campione di Moto Gp Valentino Rossi, a cui è stata sentimentalmente legata solo un anno. Tra i suoi ex si annoverano anche Lapo Elkann, Primo Reggiani e Gabriele Gregorini. Con quest’ultimo ha anche avuto una figlia, di nome Ginevra, nata il 30 ottobre 2012.

martina stella 4

A proposito della relazione con il padre di sua figlia, Martina Stella aveva dichiarato qualche tempo fa a Vanity Fair: “È stato un grandissimo fallimento. Ho vissuto un grande amore che mi ha dato una bimba meravigliosa, ma il matrimonio è un passo che volevo fare con la persona giusta e con un percorso spirituale molto forte“.

martina stella 7

Il vero amore, infatti, Martina Stella lo ha in seguito trovato con Andrea Manfredonia, con il quale è convolata a nozze nel 2016. Di professione procuratore calcistico, i due si sono conosciuti grazie a delle amicizie in comune. In realtà il loro amore non è scoccata subito, ma in seguito si sono accorti di essere legati da un sentimento più forte dell’amicizia, decidendo quindi di coronare il loro sogno d’amore.

martina stella 13

Tra i flirt affibbiati all’attrice, inoltre, vi è quello presunto con il Principe Harry d’Inghilterra. La stessa Caterina Balivo, infatti, le ha chiesto se “Potevi essere al posto di Meghan Markle?“. Una domanda a cui la diretta interessata ha risposto sorridente e divertita, smentendo in maniera categoria il pettegolezzo. A quanto pare si tratta di una voce infondata, uscita fuori “Forse perché quel periodo vivevo a Londra“.

