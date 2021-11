24 nov 2021 13:28

IL CULTO DI DIEGO – A UN ANNO DALLA MORTE DI MARADONA, LA TORCIDA DEL BOCA JUNIORS HA ORGANIZZATO UN PELLEGRINAGGIO A NAPOLI PER RENDERE OMAGGIO AL “PIBE DE ORO”– DOMANI 200 TIFOSI ARGENTINI PARTECIPERANNO A UN GIRO DELLA CITTÀ, PER VISITARE I LUOGHI DOVE IL “PIBE DE ORO” VIENE CELEBRATO CON MURALES, CAPPELLE VOTIVE E MOSTRE A LUI DEDICATE – DOMANI VERRANNO INAUGURATE ANCHE DUE STATUE IN SUO ONORE E OGGI ESCE IN SALA “È STATA LA MANO DI DIO” DI SORRENTINO… - VIDEO