CUORE DI CANE – UN AMERICANO È MORTO MENTRE TENTAVA DI SALVARE I SUOI CANI CHE ERANO CADUTI IN UN LAGO GHIACCIATO - QUANDO I SOCCORRITORI SONO ARRIVATI HANNO TROVATO UN GIUBBOTTO CHE GALLEGGIAVA E I DUE ANIMALI IN ACQUA: I CUCCIOLI SONO STATI CURATI PER UN PRINCIPIO DI IPOTERMIA, MENTRE PER RECUPERARE IL CORPO DELL'UOMO E' STATO UTILIZZATO UN...

David Schmidt, come aveva fatto decine di volte in passato, si era avventurato con i cani lungo le sponde del South Lake Tahoe, nella California del Nord, per una passeggiata mattutina. Non è chiaro come ma quella tragica mattina i suoi cani sono finiti in un lago ghiacciato e lui si è eroicamente tuffato nella speranza di salvarli.

Ma mentre gli animali sono riusciti a salvarsi, lui purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione, gli agenti dell'ufficio dello sceriffo e i vigili del fuoco di Lake Valley. I soccorritori al loro arrivo hanno trovato due cani ancora in acqua e un giaccone da uomo che galleggiava.

Non si sa per quanto tempo gli animali siano rimasti nel lago ghiacciato. I cani di David (due erano suoi e il terzo era di un suo amico) sono stati recuperati e portati in una clinica veterinaria, dove sono stati curati e hanno avuto il tempo di riprendersi da un principio di ipotermia.

Per recuperare, invece, il corpo ormai senza vita del loro padrone è stato utilizzato un robot subacqueo. Lo sceriffo della zona è intervenuto sulla vicenda confermando che si è trattato di un tragico incidente e ricordando a tutti la pericolosità del posto in questo periodo in cui il ghiaccio non è ancora spesso.

«Se vi dovesse trovare in una situazione del genere non tuffatevi, chiamate i soccorsi», l’appello lanciato dopo la morte di David Schmidt.

