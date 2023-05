31 mag 2023 11:25

LA CUPOLA DEL BRUNELLESCHI PERDE PEZZI! - ALCUNE PIETRE SI SONO STACCATE DAL MONUMENTO A FIRENZE. TRAGEDIA SFIORATA: L’ULTIMO GRUPPO DI TURISTI ERA USCITO E NESSUNO È RIMASTO FERITO – IL CEDIMENTO E' AVVENUTO DA UNO DEGLI OBLÒ SOPRA LA SCALA CHE PORTA ALLA PARTE PIÙ ALTA DELLA CUPOLA, MA SECONDO I TECNICI NON CI SAREBBERO RISCHI PER I VISITATORI E PER CHI CI LAVORA. LA PROTESTA DEI SINDACATI: "NON SIAMO CERTI CHE..."