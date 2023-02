SIPARIO: LE INCERCETTAZIONI DI COSPITO NON POTEVANO ESSERE DIFFUSE – A SMENTIRE LA VERSIONE DI ANDREA DELMASTRO È LA RISPOSTA SCRITTA DEL DAP ALLO STESSO SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA: SI TRATTAVA DI “DATI NON DIVULGABILI E NON CEDIBILI A TERZI, PUR NON ESSENDO SECRETATI” – QUINDI DELMASTRO NON POTEVA DIVULGARLE, NEMMENO AL SUO COINQUILINO DONZELLI. ADESSO LA PALLA PASSA ALLA PROCURA DI ROMA…